UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Могут сразу включить в РФ. В Украине рассказали о планах Кремля по Херсонской области

Фото: возможно включение Херсона в РФ без создания "республики" (Getty Images)
Автор: Ульяна Безпалько

Россия крепко ухватилась за Херсонскую область. Поэтому не исключено, что там Кремль не пойдет по сценарию так называемой "народной республики", а сразу включит ее в состав РФ.

Такое мнение в интервью РБК-Украина высказал военный эксперт Олег Жданов.

"Думаю, что этот сценарий может быть основным - не запасным вариантом. Почему? Потому что Россия будет пытаться всеми силами застолбить эту территорию. Если Российская Федерация включает ее в свой состав, то потом у нее появляется мотивация для собственного общества: мол, это уже наша территория, ее нужно защищать, а так посылать войска в какую-то "народную республику", чтобы ее защищать - не слишком убедительно", - объясняет он.

Вместе с тем по словам Жданова, Россия вряд ли решится дать оружие местному населению, чтобы их отмобилизовать, даже принудительно.

"Поэтому думаю, они будут выдвигать россиянам аргумент о том, что это якобы уже их территория и так будут агитировать ехать защищать или отвоевывать ее", - резюмирует эксперт.

Подробнее о том, сколько может продолжаться война и битва на Донбассе, какие могут быть планы у России на наши южные регионы и есть ли реальная угроза из Приднестровья и Беларуси, - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХерсонВойна в Украине