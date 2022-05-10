Можуть одразу включити до РФ. В Україні розповіли про плани Кремля щодо Херсонської області

Росія міцно вхопилася за Херсонську область. Тому не виключено, що там Кремль не піде там за сценарієм так званої "народної республіки", а відразу включить її у склад РФ.

"Думаю, що цей сценарій може бути основним - не запасним варіантом. Чому? Тому що Росія буде намагатися усіма силами застовбити цю територію. Якщо Російська Федерація включає її до свого складу, то потім у неї з'являється мотивація для власного суспільства: мовляв, це вже наша територія, її треба захищати. А так посилати війська в якусь там "народну республіку", щоб її захищати - не дуже переконливо", - пояснює він.

Водночас, за словами Жданова, Росія навряд чи наважиться дати зброю місцевому населенню, щоби їх відмобілізувати, навіть примусово.

"Тому, думаю, вони висуватимуть росіянам аргумент про те, що це нібито вже їхня територія і так агітуватимуть їхати захищати чи відвойовувати її", - резюмує експерт.