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Из-за жары запретили въезд грузовиков в Киев: сколько будут действовать ограничения

Автор: РБК-Украина

В Киеве из-за жары ввели ограничения на въезд грузовиков. Ограничения начнут действовать с 10:00.

Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Киева.

Ограничение осуществляется на всех подъездах к Киеву. О снятии ограничений будет сообщено дополнительно (ориентировочно до 22:00).

"Сегодня, 24 июня, с 10:00 ограничат въезд тяжеловесного автотранспорта весом более 24 тонн и нагрузкой на ось свыше 7 тонн, из - за превышения дневной температуры воздуха свыше +28 градусов", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киевской области вводится ограничение на передвижение большегрузного транспорта.

РБК-Украина писало, что Киев с 20 июня ввел запрет на въезд грузовиков в город из-за жары. Ограничение действует ежедневно с 10:00 до 22:00 при дневной температуре выше 28 градусов.

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