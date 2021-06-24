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Через спеку заборонили в'їзд вантажівок в Київ: скільки діятимуть обмеження

Автор: РБК-Україна

В Києві через спеку ввели обмеження на в'їзд вантажівок. Обмеження почнуть діяти з 10:00.

Про це повідомили у прес-службі Патрульної поліції Києва.

Обмеження здійснюється на всіх під’їздах до Києва. Про зняття обмежень буде повідомлено додатково (орієнтовно до 22:00).

"Сьогодні, 24 червня, з 10:00 обмежать в’їзд великовагового автотранспорту вагою понад 24 тонни й навантаженням на вісь понад 7 тонн, через перевищення денної температури повітря понад +28 градусів", - говориться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у Київській області вводиться обмеження на пересування великовантажного транспорту.

РБК-Україна писало, що Київ з 20 червня ввів заборону на в'їзд вантажівок у місто через спеку. Обмеження діє щодня з 10:00 до 22:00 при денній температурі вище 28 градусів.

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