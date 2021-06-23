В Киевской области ограничат движение грузовиков: график и для кого сделают исключение
В Киевской области вводится ограничение на передвижение большегрузного транспорта. При дневной температуре выше 28 градусов запрещено движение грузовиков общей массой более 24 тонн либо нагрузкой на ось свыше 7 тонн с 12:30 до 20:30. Исключение сделано для ряда транспортных средств.
Об этом сообщил пресс-центр патрульной полиции Киевской области.
"Ограничения введены в связи с температурным режимом на территории области", - отмечается в сообщении.
Движение грузовиков, масса которых превышает 24 тонны либо нагрузкой на ось свыше 7 тонн, запрещается при дневной температуре выше 28 градусов с 12:30 до 20:30.
Ограничения не распространяются на большегрузы, которые перевозят:
- опасные грузы;
- скоропортящиеся товары;
- живых животных и птиц;
- передвижение связано с предупреждением или ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций.
Ограничения на передвижение грузовиков вводится для сохранения асфальтового дорожного покрытия, которое разрушается под весом большегрузного транспорта, пояснили в пресс-центре.
Напомним, Киев с 20 июня ввел запрет на въезд грузовиков в город из-за жары. Ограничение действует ежедневно с ежедневно с 10:00 до 22:00 при дневной температуре выше 28 градусов.