Жаркая пора. Почему падает доллар, и каким будет курс гривны до конца лета

Курс гривны к доллару на этой неделе достиг своего максимума за последний год, перешагнув ниже 26,9 гривен/доллар. Первые три недели июля котировки находились в "узком коридоре" – 27,2-27,3, но в четверг на прошлой неделе произошел резкий разворот в сторону укрепления гривны, рассказал директор департамента казначейства "Идея Банка" Ярослав Кабин.

Гривна укрепляется: аграрии и НБУ

Казначеи банков и финансовые аналитики, опрошенные РБК-Украина, указывают на ряд причин, повлиявших в последние недели на усиление позиций украинской валюты. Ключевым фактором для укрепления гривны сейчас является продажа аграриями валюты от экспорта зерна, говорит старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович. Мировые цены, по его словам, остаются достаточно высокими, чтобы успеть продать часть урожая.

Тогда как в "ОТП Банке" важным драйвером последнего укрепления гривны называют повышение учетной ставки НБУ на 0,5%. Тренд сильной гривны также поддержали решение Нацбанка об уменьшении выкупа валюты с 20 до 5 миллионов долларов с 1 августа и заявления регулятора о борьбе с быстрорастущей инфляцией, уверены аналитики банка.

"На фоне этих новостей, уже в пятницу (23 июля) курс приблизился к отметке 27 гривен/доллар, и только стараниями НБУ, который выкупил с рынка около 30 миллионов долларов, курс не упал к еще более низкому уровню", – соглашается Ярослав Кабин из "Идея Банка".

Аналитик ИК Concorde Capital Евгения Ахтырко июльское укрепление гривны называет продолжением умеренной ревальвации, которая происходит с начала года. "В начале июля этот тренд приостановился. Скорее всего, на настроения на рынке повлияли новости о кадровых изменениях в НБУ. Однако со временем негативные ожидания ослабли, и на рынке возобладали "фундаментальные" факторы спроса и предложения", – говорит она.

Активными покупателями валюты в июле были нефтетрейдеры, рассказали в банках. Именно этот сегмент бизнеса создавал активный спрос, не давая гривне еще больше укрепляться. Но в ближайшее время нет предпосылок для роста курса доллара, считает Ярослав Кабин.

"На рынке мы видим сокращение спроса на валюту со стороны крупных импортеров, хороший урожай также позитивно влияет на рост экспортной выручки, размещение еврооблигаций Минфином, рост учетной ставки НБУ, приближение периода оплаты квартальных налогов. Все эти факторы способствуют укреплению гривны", – рассуждает эксперт.

И хотя импорт восстанавливается, это происходит не столь стремительно, чтобы на рынке ощущался дефицит валюты, добавила Евгения Ахтырко. Тем более, подтвердила эксперт, выручка экспортеров находится на максимуме за период с 2014 года, что создает постоянный приток валюты на рынок.

"В июле нерезиденты практически приостановили свою деятельность на рынке гривневых ОВГЗ, что лишило валютный рынок дополнительной подпитки со стороны предложения. Однако, как видим, это не помешало возобновлению ревальвационного тренда", – обратила внимание эксперт ИК Concorde Capital.

Нерезиденты и правда ведут себя пассивно, не вызывая паники и роста, но медленно уменьшая свой портфель гособлигаций после крупных погашений ОВГЗ на прошлой неделе, уточнили изданию в "ОТП Банке". Отсутствие новых вливаний от нерезидентов, как полагают аналитики, может быть связано с ситуацией вокруг переговоров власти с МВФ и выполнением реформ.

Глобальные инвесторы на международных рынках ожидают действий ФРС США о пересмотре ставки. Если ее повысят, госдолг США станет более дорогими, тем самым мотивируя инвесторов увеличить его покупку. Это значит, что интерес инвесторов к более рисковым инструментам (как украинские ОВГЗ) будет снижаться.

"В случае повышения доходности по американским "трежерям" (облигации Госказначейства США, - ред.) ожидаем выход нерезидентов и давление на гривну, но пока вероятность этого низкая", – рассуждают аналитики.

Прогноз на август: доллар против гривны

Валютный рынок сейчас ожидает возмещения бизнесу НДС, после которого возможен небольшой "отскок" курса, говорят в "ОТП Банке". Бизнес, получая возврат налога, какое-то время не нуждается в гривне для текущих расходов, а потому не спешит продавать инвалюту или делает это в меньших объемах. Но после начала выплаты месячных дивидендов в августе в первые дни месяца рынок вновь пойдет на укрепление в преддверии уплаты квартальных налогов, прогнозируют аналитики банка.

В "ОТП Банке" не исключают, что валютный рынок в августе может "протестировать" зону курса в пределах 26,5-26,6 гривен/доллар. Тогда как в ИК Concorde Capital ожидают, что к концу августа курс будет в диапазоне 27-27,2 гривен/доллар. В "Идея Банк" в свою очередь считают, что курс в следующем месяце закрепится в коридоре 26,8-27,2 гривен/доллар. И только в сентябре, по словам Кабина, когда возрастет деловая активность, возможно увеличение котировок к отметке 27-27,5 гривен/доллар.

Более пессимистичный сценарий для гривны возможен, к примеру, в случае новых ограничительных мер при повторном локдауне и росте котировок в мире на энергоносители. "Но пока на протяжении всего лета мы видим, что предложение валюты превышает спрос и только благодаря усилиям НБУ курс находится в очень узком коридоре на протяжении длительного промежутка времени, – уточнил Кабин.

Спрос на валюту со стороны населения, по его словам, также находится на достаточно низком уровне. "И мы видим, что наличный рынок полностью ориентируется на межбанк, разрыв между наличным и безналичным рынком составляет не более 10 копеек", – добавил он.

В августе, скорее всего, усилится влияние психологических факторов на валютный рынок, считает Евгения Ахтырко. Некоторые участники, по ее словам, в ожидании роста курса во втором полугодии при наличии свободной гривны могут начать покупать валюту про запас.

"Остается открытым вопрос получения финансирования от МВФ. Возможны кадровые перестановки в НБУ и правительстве. Эти факторы могут повлиять на настроения на рынке, усилить девальвационные ожидания, в результате чего возобновится девальвационный тренд", – допускает она.

Вместе с тем, что касается фундаментальных факторов, здесь глобальных изменений пока не ожидается, по крайней мере, в августе, когда деловая активность традиционно низка. "Поэтому возможные усиления волатильности или изменение трендов на рынке будут определяться преимущественно психологическими факторами", – уверена Ахтырко.

Увеличить поддержку гривны могут нерезиденты, если Минфин решится повысить ставки по гривневым ОВГЗ, допускает Тарас Котович из ICU. Но иностранные инвесторы, скорее всего, будут ожидать, когда Украина рассчитается по внешнему долгу в сентябре. Если нерезиденты и будут покупать новые ОВГЗ в августе, то не очень активно, полагает аналитик.

"Тем не менее, это (продажа валюты нерезидентами для покупки ОВГЗ, - ред.) будет способствовать укреплению гривны к 26,5 гривен/доллар в течение августа, если даже активизация нерезидентов совпадет с квартальными налоговыми платежами во второй декаде месяца", – отметил он.

Котович считает, что в течение августа курс будет колебаться в пределах 26,5-27 гривен/доллар, завершив месяц на уровне около 27 гривен/доллар. Несмотря на то, что предложение валюты будет оставаться большим, НБУ будет выкупать излишки и не допустит быстрого укрепления, прогнозирует эксперт.