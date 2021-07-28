Курс доллара обновил минимум за год

Национальный банк Украины (НБУ) на 29 июля 2021 года установил официальный курс на уровне 26,86 гривен за доллар. Курс на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс гривны к доллару на 29 июля установлен на таком уровне: 26,8628 гривен за 1 доллар (-0,0432 грн). При этом курс доллара на 28 июля составляет 26,906 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара упал до минимума более чем за год. Ниже курс был только 2 июля 2020 года - 26,77 гривен за доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)