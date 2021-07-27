НБУ опустил курс доллара ниже 27 гривен

Официальный курс гривны к доллару на 27 июля установлен на уровне 26,98 гривен за доллар. Ниже курс был только 16 июня - 26,92 гривен за доллар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 27 июля 2021 года установил курс на таком уровне: 26,9805 гривен за 1 доллар (-0,0675 грн). При этом курс доллара на 26 июля составляет: 27,048 гривен за 1 доллар. Скриншот (bank.gov.ua) Курс снизился на 6 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем. Скриншот (bank.gov.ua)