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НБУ опустил курс доллара ниже 27 гривен

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Вторник 27 июля 2021 07:45
НБУ опустил курс доллара ниже 27 гривен Фото: курс доллара упал ниже 27 гривен (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Официальный курс гривны к доллару на 27 июля установлен на уровне 26,98 гривен за доллар. Ниже курс был только 16 июня - 26,92 гривен за доллар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 27 июля 2021 года установил курс на таком уровне: 26,9805 гривен за 1 доллар (-0,0675 грн). При этом курс доллара на 26 июля составляет: 27,048 гривен за 1 доллар.

НБУ опустил курс доллара ниже 27 гривен

Скриншот (bank.gov.ua)

Курс снизился на 6 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

НБУ опустил курс доллара ниже 27 гривен

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 26 июля 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 5 копеек до 27,01 гривен за доллар, курс в покупке до 26,99 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 4 копейки до 31,79 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,9 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,9/27,1 грн.

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