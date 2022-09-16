Жара возвращается, но дожди не отходят: прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине сегодня, 16 сентября будет жаркой на юге. На остальных территориях прохладнее, дожди будут продолжаться.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, сегодня в Украине облачно с прояснениями. Ожидаются небольшие дожди, ночью в Карпатах и на Прикарпатье, а днем в восточных областях умеренные, местами значительные дожди.
При этом в большинстве южных областей и Крыма без существенных осадков.
В северной части ночью и утром местами туман. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха составит:
Сегодня в столице облачно с прояснениями и ожидается небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
Столбики термометров ночью покажут +12 +14, а ночью +18 +20.
Напомним, что синоптики рассказали, когда в Украину придет "бабье лето" и от чего это зависит.
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