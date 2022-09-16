Спека повертається, але дощі не відходять: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні сьогодні, 16 вересня буде спекотною на півдні. На решті територій прохолодніше, дощі продовжуватимуться.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, сьогодні в Україні хмарно з проясненнями. Очікуються невеликі дощі, вночі в Карпатах та на Прикарпатті, а вдень у східних областях помірні, місцями значні дощі.
При цьому в більшості південних областей та Криму без істотних опадів.
В північній частині вночі та вранці місцями туман. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с.
Температура повітря складатиме:
Сьогодні в столиці хмарно з проясненнями та очікується невеликий дощ. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.
Стовпчики термометрів вночі покажуть +12 +14, а вночі +18 +20.
Нагадаємо, що синоптики розповіли, коли в Україну прийде "бабине літо" та від чого це залежить.
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