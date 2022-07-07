Жара на востоке и дожди на западе: прогноз погоды на завтра

Фото: завтра в центральных и западных областях Украины ожидаются дожди и грозы (Виталий Носач, РБК-Украина)

В пятницу, 8 июля, в центральных и западных областях Украины ожидаются дожди и грозы. В отдельных районах синоптики прогнозируют град и шквалы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Так, в большинстве северных, центральных, Одесской и Николаевской областях, днем кратковременные дожди и грозы, ​​в отдельных районах центральных, Сумской, Одесской и Николаевской областей град, шквалы 15-20 м/с. На остальной территории Украины осадков не прогнозируется. Завтра в западных областях температура воздуха днем повысится до +25, а ночью опустится до 12-14 градусов тепла. На юге и востоке страны столбик термометра днем покажет 30-32 градуса с отметкой "плюс". При этом ночью температура составит до +19 градусов. В центральной части Украины дневная температура повысится до 24-25 градусов тепла.