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Жара на востоке и дожди на западе: прогноз погоды на завтра

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Киев, Четверг 07 июля 2022 16:05
Жара на востоке и дожди на западе: прогноз погоды на завтра Фото: завтра в центральных и западных областях Украины ожидаются дожди и грозы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

В пятницу, 8 июля, в центральных и западных областях Украины ожидаются дожди и грозы. В отдельных районах синоптики прогнозируют град и шквалы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Так, в большинстве северных, центральных, Одесской и Николаевской областях, днем кратковременные дожди и грозы, ​​в отдельных районах центральных, Сумской, Одесской и Николаевской областей град, шквалы 15-20 м/с.

На остальной территории Украины осадков не прогнозируется.

Завтра в западных областях температура воздуха днем повысится до +25, а ночью опустится до 12-14 градусов тепла. На юге и востоке страны столбик термометра днем покажет 30-32 градуса с отметкой "плюс". При этом ночью температура составит до +19 градусов.

В центральной части Украины дневная температура повысится до 24-25 градусов тепла.

Жара на востоке и дожди на западе: прогноз погоды на завтра

Ранее мы писали, что погода в Украине в ближайший месяц будет умеренная, возможны небольшие дожди и даже грозы. Но в целом, ожидаются более мягкие перепады температур, и сильная жара начнет отступать в большинстве регионов.

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