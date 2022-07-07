Спека на сході та дощі на заході: прогноз погоди на завтра

У п'ятницю, 8 липня, в центральних і західних областях України очікуються дощі та грози. В окремих районах синоптики прогнозують град і шквали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Так, у більшості північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях, вдень короткочасні дощі та грози, в окремих районах центральних, Сумської, Одеської та Миколаївської областей град, шквали 15-20 м/с.

На решті території України опадів не прогнозується.

Завтра в західних областях температура повітря вдень підвищиться до +25, а вночі опуститься до 12-14 градусів тепла. На півдні та сході країни стовпчик термометра вдень покаже 30-32 градуси з позначкою "плюс". При цьому вночі температура складе до +19 градусів.

У центральній частині України денна температура підвищиться до 24-25 градусів тепла.