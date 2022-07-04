Спека посилиться до +36: якою буде погода в Україні сьогодні
Фото: сьогодні вдарить спека до +36 (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні сьогодні майже по всій території погода буде сухою. Вдень спека вдарить до +36.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
За даними синоптиків, сьогодні буде малохмарно, без опадів. Лише вночі у Вінницькій, Одеській та Миколаївській областях мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура повітря складатиме:
- у північних областях вночі +15 +17, вдень +29 +32 градуси;
- на заході вночі +14 +16 градусів, а вдень +28 +36;
- у східних областях вночі +15 +17, вдень +29 +31 градус;
- на півдні країни вночі +15 +18 градусів, а вдень +30 +32;
- у центральних областях вночі +15 +17, вдень +29 +32 градуси.
Погода в Києві
Сьогодні в столиці без опадів. Вітер змінних напрямків, слабкий. Стовпчики термометрів вночі покажуть +16 +18, а вдень сягнуть +30 +32.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.