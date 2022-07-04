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Спека посилиться до +36: якою буде погода в Україні сьогодні

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Київ, Понеділок 04 липня 2022 07:00
Спека посилиться до +36: якою буде погода в Україні сьогодні Фото: сьогодні вдарить спека до +36 (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні сьогодні майже по всій території погода буде сухою. Вдень спека вдарить до +36.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні буде малохмарно, без опадів. Лише вночі у Вінницькій, Одеській та Миколаївській областях мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі +15 +17, вдень +29 +32 градуси;
  • на заході вночі +14 +16 градусів, а вдень +28 +36;
  • у східних областях вночі +15 +17, вдень +29 +31 градус;
  • на півдні країни вночі +15 +18 градусів, а вдень +30 +32;
  • у центральних областях вночі +15 +17, вдень +29 +32 градуси.

Спека посилиться до +36: якою буде погода в Україні сьогодні

Погода в Києві

Сьогодні в столиці без опадів. Вітер змінних напрямків, слабкий. Стовпчики термометрів вночі покажуть +16 +18, а вдень сягнуть +30 +32.

Спека посилиться до +36: якою буде погода в Україні сьогодні

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Гідрометцентр Погода в Україні
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