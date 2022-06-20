Жара усилится до +34: какой будет погода в Украине сегодня

В Украине сегодня, 20 июня погода будет сухой и жарко. Днем местами до +34.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, сегодня по всей территории Украины без осадков. Лишь местами вероятна облачность. Ветер преимущественно юго-западный, скоростью 3-8 м/с.
Температура воздуха составит:
Сегодня в столице осадков не ожидается. Столбики термометров днем покажут +32 +34, а ночью +17 +19 градусов. Ветер юго-западный, 3-8 м / с.
Напомним, ранее синоптики рассказали, когда в Украину вернется жаркая погода вместо дождей.
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