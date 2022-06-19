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Жара в Украину возвращается: синоптики назвали дату

Новина українською →
Украина, Воскресенье 19 июня 2022 14:57
Жара в Украину возвращается: синоптики назвали дату Фото: жара в Украине усилится 20 июня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украину возвращается жаркая погода после прохлады и дождей. Столбики термометров завтра днем поднимутся до +34.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода на 20 июня

По данным синоптиков, завтра по всей Украине солнечно и без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 3-8 м / с.

Температура воздуха составит днем в северных и регионах будет колебаться в пределах +31 +33, ночью +15 +17.

В восточных областях, а также в Черкасской и Полтавской днем +30 +32, а ночью +14 +16.

На юге столбики термометров покажут +29 +31 днем, а ночью упадут до +15 +17.

В Киеве завтра, 20 июня также без осадков. Ветер юго-западный. Днем температура воздуха прогреется до +32 +34, а ночью составит +17 +19.

Жара в Украину возвращается: синоптики назвали дату

Напомним, также мы сообщали какой будет погода в Украине сегодня, 19 июня.

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