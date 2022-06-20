Спека посилиться до +34: якою буде погода в Україні сьогодні

В Україні сьогодні, 20 червня погода буде сухою та спекотно. Вдень місцями до +34.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, сьогодні по всій території України без опадів. Лише місцями ймовірна хмарність. Вітер переважно південно-західний, швидкістю 3-8 м/с.
Температура повітря складатиме:
Сьогодні в столиці опадів не передбачається. Стовпчики термометрів вдень покажуть +32 +34, а вночі +17 +19 градусів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с.
Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, коли в Україну повернеться спекотна погода замість дощів.
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