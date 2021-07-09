Жара в Украине усиливается: завтра температура повысится до +34

Завтра, 10 июля в Украине ожидается жаркая погода. В течение суток столбики термометров в большинстве областей будут подниматься до +31 +34 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По всей территории страны синоптики прогнозируют завтра жару. Днем температура воздуха будет в пределах от +29 и до +34 градусов. Ночью опустится до +16 +21.

В то же время, в западных регионах ожидаются дожди с грозами. Осложнения погодных условий следует ожидать во Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях.

В остальных регионах Украины осадков не прогнозируется.

Погода в Киеве

В столице завтра ожидается жаркая погода. Столбики термометра днем ​​поднимутся до +31 +33 градусов, а ночью температура воздуха составит +18 +20 градусов.

Осадков в течение суток не ожидается.