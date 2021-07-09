Спека в Україні посилюється: завтра температура підвищиться до +34

Завтра, 10 липня в Україні очікується спекотна погода. Протягом доби стовпчики термометрів в більшості областей будуть підійматися до +31 +34 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

По всій території країни синоптики прогнозують завтра спеку. Вдень температура повітря буде в межах від +29 і до +34 градусів. Вночі опуститься до +16 +21.

Водночас, у західних регіонах очікуються дощі з грозами. Ускладнення погодних умов слід чекати у Львівській, Тернопільській та Івано-франківській областях.

У решті регіонів України опадів не прогнозується.

Погода в Києві

У столиці завтра очікується спекотна погода. Стовпчики термометра вдень піднімуться до +31 +33 градусів, а вночі температура повітря становитиме +18 +20 градусів.

Опадів протягом доби не очікується.