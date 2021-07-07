Юг и восток Украины накроет ливень. Возможно повышение уровней воды на реках
В Украине начала улучшаться погода в центральных и западных областях, но дожди сегодня будут в восточных и южных регионах. Там возможно повышение уровней воды на реках.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.
Сегодня в южных и восточных областях грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).
Кроме того, сегодня и завтра ожидается повышение уровней воды на реках Луганской, Донецкой и Запорожской областей на 0,3-0,5 м, вследствие водохозяйственной деятельности до 0,7 м за сутки, возможен выход воды на поймы рек Деркул, Мокрая Волноваха, Кальчик, Малый Кальчик (желтый уровень опасности).
Напомним, из-за ухудшения погоды в Украине обесточены более 40 населенных пунктов.
Как ранее сообщалось, в Украину вернется адская жара с 8 июля. С этого дня грозовые дожди покинут страну.