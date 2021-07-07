ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Юг и восток Украины накроет ливень. Возможно повышение уровней воды на реках

Новина українською →
Киев, Среда 07 июля 2021 08:31
Юг и восток Украины накроет ливень. Возможно повышение уровней воды на реках Фото: дожди накроют юг Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине начала улучшаться погода в центральных и западных областях, но дожди сегодня будут в восточных и южных регионах. Там возможно повышение уровней воды на реках.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

Сегодня в южных и восточных областях грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Кроме того, сегодня и завтра ожидается повышение уровней воды на реках Луганской, Донецкой и Запорожской областей на 0,3-0,5 м, вследствие водохозяйственной деятельности до 0,7 м за сутки, возможен выход воды на поймы рек Деркул, Мокрая Волноваха, Кальчик, Малый Кальчик (желтый уровень опасности).

Напомним, из-за ухудшения погоды в Украине обесточены более 40 населенных пунктов.

Как ранее сообщалось, в Украину вернется адская жара с 8 июля. С этого дня грозовые дожди покинут страну.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине гроза Град ливень Штормовое предупреждение
NEWS
В Украине 610 новых случаев коронавируса
В Украине 610 новых случаев коронавируса
DAILY
Жаркая пора. Что происходит с делами о резонансных терактах в Украине
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Жаркая пора. Что происходит с делами о резонансных терактах в Украине