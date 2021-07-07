ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Спека в Україні посилиться у найближчі дні

Новость на русском →
Середа 07 липня 2021 11:59
Спека в Україні посилиться у найближчі дні Фото: в Україні у найближчі дні посилиться спека (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Синоптики прогнозують посилення спеки в Україні у найближчі дні. Над країною поширюється антициклон Cornelieke.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Денні максимуми температури становитимуть у найближчі дні +29-34 градуси.

"Головним метео героєм найближчого тижня в Україні виступатиме температура повітря. Адже вже у наступні дні, ми очікуємо на посилення спеки у всіх регіонах країни", - говорится в повідомленні.

Під впливом антициклонічного поля, погода в літній період є сухою, малохмарною та спекотною - саме такою вона і буде в Україні найближчими днями.

Раніше повідомлялося, що в Україні почала покращуватись погода у центральних та західних областях, але дощі сьогодні будуть в східних та південних регіонах. Там можливе підвищення рівнів води на річках.

Як раніше повідомлялось, в Україну поверниться пекельна спека з 8 липня. З цього дня грозові дощі покинуть країну.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні жара
NEWS
В Україні 610 нових випадків коронавірусу
В Україні 610 нових випадків коронавірусу
DAILY
Спекотна пора. Що відбувається зі справами про резонансні теракти в Україні
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Спекотна пора. Що відбувається зі справами про резонансні теракти в Україні