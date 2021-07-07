Спека в Україні посилиться у найближчі дні

Синоптики прогнозують посилення спеки в Україні у найближчі дні. Над країною поширюється антициклон Cornelieke.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Денні максимуми температури становитимуть у найближчі дні +29-34 градуси.

"Головним метео героєм найближчого тижня в Україні виступатиме температура повітря. Адже вже у наступні дні, ми очікуємо на посилення спеки у всіх регіонах країни", - говорится в повідомленні.

Під впливом антициклонічного поля, погода в літній період є сухою, малохмарною та спекотною - саме такою вона і буде в Україні найближчими днями.