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Спека в Україні утримується, дощі очікуються тільки на заході

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Київ, Середа 14 липня 2021 15:28
Спека в Україні утримується, дощі очікуються тільки на заході Фото: на більшій частині України збережеться спека (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У четвер, 15 липня, на більшій частині України збережеться суха і спекотна погода. Короткочасні дощі та грози пройдуть у Карпатах та Закарпатській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Денна температура на більшій частині України становитиме від 31 до 35 градусів, вночі - від 18 до 22 тепла. Протягом дня очікується мінлива хмарність без опадів.

Вдень у Карпатах та на Закарпатті пройдуть короткочасні дощі та грози. Температура в день в цих регіонах складе від 29 до 34, вночі - 17-20 градусів.

Як зазначили в Укргідрометцентрі, причиною спеки став північно-східний антициклон. Він поступово втрачає свою потужність. Однак через нього на території України зберігається підвищений тиск і тому суха і спекотна погода переважатиме.

Спека в Україні утримується, дощі очікуються тільки на заходіСпека в Україні утримується, дощі очікуються тільки на заході

Нагадаємо, раніше ДСНС України попередила про загрозу підйому рівня води у верхів'ях і на малих водотоках Закарпаття. У місцях проходження сильних злив можливе формування значного схильного і місцевого стоку.

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