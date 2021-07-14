Спека в Україні утримується, дощі очікуються тільки на заході

У четвер, 15 липня, на більшій частині України збережеться суха і спекотна погода. Короткочасні дощі та грози пройдуть у Карпатах та Закарпатській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Денна температура на більшій частині України становитиме від 31 до 35 градусів, вночі - від 18 до 22 тепла. Протягом дня очікується мінлива хмарність без опадів.

Вдень у Карпатах та на Закарпатті пройдуть короткочасні дощі та грози. Температура в день в цих регіонах складе від 29 до 34, вночі - 17-20 градусів.

Як зазначили в Укргідрометцентрі, причиною спеки став північно-східний антициклон. Він поступово втрачає свою потужність. Однак через нього на території України зберігається підвищений тиск і тому суха і спекотна погода переважатиме.