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На западе Украины ожидается поднятие уровня воды в реках. Есть угроза паводков и оползня

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Киев, Среда 14 июля 2021 08:37
На западе Украины ожидается поднятие уровня воды в реках. Есть угроза паводков и оползня Фото: в реках западного региона может подняться уровень воды (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В верховьях и на малых водотоках Закарпатья ожидается подъем уровней воды. В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного склонного и местного стока.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

Сегодня на отдельных горных притоках Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области), в верховьях и на малых водотоках Закарпатья ожидается подъем уровней воды на 0,2-1,0 м над текущими уровнями, без негативных последствий.

В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного склонного и местного стока, в горных районах существует угроза формирования локальных селевых потоков и оползней (І уровень опасности - желтый).

Напомним, в Украине 14 июля ожидается жаркая погода. Осадков не прогнозируют по всей стране.

Как сообщали ранее, погода в Украине в ближайшие сутки побьет рекорды по высоким температурам. Синоптики обещают ясную погоду, без ветра и осадков и повышение температуры воздуха в некоторых областях до +34 +35 градусов.

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