ru ua
Чт, 30 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Спека вдарить, а дощі відійдуть: погода в Україні різко зміниться

Новость на русском →
Україна, Четвер 30 червня 2022 14:03
Спека вдарить, а дощі відійдуть: погода в Україні різко зміниться Фото: погода в Україні 1 липня різко зміниться (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Погода в Україні завтра, 1 липня різко зміниться. Стовпчики термометрів продовжать підійматися, а дощі відійдуть.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні 1 липня

Як пояснили синоптики, завтра антициклон змінить свої позиції. Через що і буде тенденція до зменшення хмарності, припинення опадів у більшості регіонів, та знову підвищення показників температури.

Майже на всій території України буде без опадів, лише вночі у південній частині місцями невеликий короткочасний дощ, та гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря на заході та півночі вночі складатиме близько +14 +17, а вдень +32 +34 і +27 +31 відповідно. У східних областях вночі +11 +15, вдень +26 +28 градусів. На півдні країни +15 +20 вночі та +27 +30 градусів. На узбережжі морів до +22.

Спека вдарить, а дощі відійдуть: погода в Україні різко зміниться

Нагадаємо, що сьогодні частину України знову накриють дощі з грозами та шквальним вітром.

Додамо, вчора Київ та низку областей область накрила негода. Гроза з вітром спричинила деревопад та масштабні затоплення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні
NEWS
Острів Зміїний. Чому так важливе його звільнення для України: пояснення МВС
Острів Зміїний. Чому так важливе його звільнення для України: пояснення МВС
DAILY
Зовнішній фронт. Як українська дипломатія працює під час війни з Росією
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Зовнішній фронт. Як українська дипломатія працює під час війни з Росією