Спека вдарить, а дощі відійдуть: погода в Україні різко зміниться
Погода в Україні завтра, 1 липня різко зміниться. Стовпчики термометрів продовжать підійматися, а дощі відійдуть.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні 1 липня
Як пояснили синоптики, завтра антициклон змінить свої позиції. Через що і буде тенденція до зменшення хмарності, припинення опадів у більшості регіонів, та знову підвищення показників температури.
Майже на всій території України буде без опадів, лише вночі у південній частині місцями невеликий короткочасний дощ, та гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура повітря на заході та півночі вночі складатиме близько +14 +17, а вдень +32 +34 і +27 +31 відповідно. У східних областях вночі +11 +15, вдень +26 +28 градусів. На півдні країни +15 +20 вночі та +27 +30 градусів. На узбережжі морів до +22.
Нагадаємо, що сьогодні частину України знову накриють дощі з грозами та шквальним вітром.
Додамо, вчора Київ та низку областей область накрила негода. Гроза з вітром спричинила деревопад та масштабні затоплення.
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