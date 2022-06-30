Спека вдарить, а дощі відійдуть: погода в Україні різко зміниться

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні 1 липня

Як пояснили синоптики, завтра антициклон змінить свої позиції. Через що і буде тенденція до зменшення хмарності, припинення опадів у більшості регіонів, та знову підвищення показників температури.

Майже на всій території України буде без опадів, лише вночі у південній частині місцями невеликий короткочасний дощ, та гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря на заході та півночі вночі складатиме близько +14 +17, а вдень +32 +34 і +27 +31 відповідно. У східних областях вночі +11 +15, вдень +26 +28 градусів. На півдні країни +15 +20 вночі та +27 +30 градусів. На узбережжі морів до +22.