Жара, шквальный ветер и грозы: прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 30 июня, часть Украины снова накроют дожди с грозами и шквальным ветром. Несмотря на это, ожидается жаркая погода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в северных, центральных, южных и частично восточных областях прогнозируются грозовые дожди. Осадки принесут с собой шквальный ветер.

На остальной территории будет сухо и солнечно. Ветер преимущественно северо-восточный со скоростью до 5-10 м/с.

Температура воздуха составит:

в северных областях ночью +15 +19, днем +25 +29 градусов;

на западе ночью +16 +19 градусов, а днем +32 +36;

в восточных областях ночью +13 +15, днем +26 +28 градуса;

на юге страны ночью +17 +20 градусов, а днем +28 +32;

в центральных областях ночью +16 +18, днем +25 +28 градуса.

Погода в Киеве

В столице и части Киевской области сегодня ожидается умеренный дождь. Ветер восточный до 10 м/с. Ночью столбики термометров покажут +18 +20, а днем +27 +29 градусов.