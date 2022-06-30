Жара, шквальный ветер и грозы: прогноз погоды на сегодня
Сегодня, 30 июня, часть Украины снова накроют дожди с грозами и шквальным ветром. Несмотря на это, ожидается жаркая погода.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
По данным синоптиков, сегодня в северных, центральных, южных и частично восточных областях прогнозируются грозовые дожди. Осадки принесут с собой шквальный ветер.
На остальной территории будет сухо и солнечно. Ветер преимущественно северо-восточный со скоростью до 5-10 м/с.
Температура воздуха составит:
- в северных областях ночью +15 +19, днем +25 +29 градусов;
- на западе ночью +16 +19 градусов, а днем +32 +36;
- в восточных областях ночью +13 +15, днем +26 +28 градуса;
- на юге страны ночью +17 +20 градусов, а днем +28 +32;
- в центральных областях ночью +16 +18, днем +25 +28 градуса.
Погода в Киеве
В столице и части Киевской области сегодня ожидается умеренный дождь. Ветер восточный до 10 м/с. Ночью столбики термометров покажут +18 +20, а днем +27 +29 градусов.
Напомним, вчера Киев и область накрыла мощная непогода. Гроза с ветром вызвала деревопад и масштабные затопления.
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