ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Спасатели предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности

Новости » Общество     09.05.2020 - 15:40
Спасатели предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности
Иллюстративное фото (УНИАН)

В большинстве районов восточных, Одесской, Николаевской и Запорожской областей будет чрезвычайный уровень пожарной опасности

Спасатели предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайной ситуации.

По данным Укргидрометцентра, сегодня в большинстве районов восточных, Одесской, Николаевской и Запорожской областей чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Отметим, погода в Украине 9 мая улучшится в западных областях, там не будет дождей, а температура воздуха будет колебаться от +15 до +21. В Киеве сегодня переменная облачность и сухо, днем +14+16, а ночью +5+7.

Также из-за обильных дождей уровень воды в водоемах 8 и 9 мая может подняться местами до 2 метров.

Ранее синоптики прогнозировали, что погода в Украине будет дождливой в ближайшие две недели. Будет заливать всю страну, но сильнейший удар возьмет на себя запад - там прошли мощные ливни.

Впрочем, погода в Украине на этих выходных начнет улучшаться. Часть страны в субботу и воскресенье еще будет заливать дождями, но температура воздуха начнет постепенно повышаться.

Теги Новости Украины пожарная опасность
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь