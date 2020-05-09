Иллюстративное фото (УНИАН)

В большинстве районов восточных, Одесской, Николаевской и Запорожской областей будет чрезвычайный уровень пожарной опасности

Спасатели предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайной ситуации.

По данным Укргидрометцентра, сегодня в большинстве районов восточных, Одесской, Николаевской и Запорожской областей чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Отметим, погода в Украине 9 мая улучшится в западных областях, там не будет дождей, а температура воздуха будет колебаться от +15 до +21. В Киеве сегодня переменная облачность и сухо, днем +14+16, а ночью +5+7.

Также из-за обильных дождей уровень воды в водоемах 8 и 9 мая может подняться местами до 2 метров.

Ранее синоптики прогнозировали, что погода в Украине будет дождливой в ближайшие две недели. Будет заливать всю страну, но сильнейший удар возьмет на себя запад - там прошли мощные ливни.

Впрочем, погода в Украине на этих выходных начнет улучшаться. Часть страны в субботу и воскресенье еще будет заливать дождями, но температура воздуха начнет постепенно повышаться.