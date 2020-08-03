Жара и отсутствие осадков: прогноз погоды на неделю

Погода в Украине в ближайшие дни будет жаркой. Кроме того, в течение недели существенных осадков не ожидается.

Об этом говорится в прогнозе на сайте Украинского гидрометцентра.

Прогноз погоды на 3 августа

Осадков не ожидается, переменная облачность. На западе Украины днем от +24 до +28, на севере от + 22, до +26, в центре от +24 до +27, на востоке от +25 до +25, на юге от +25 до +28.

Прогноз погоды на 4 августа

Во вторник на территории страны жара будет только усиливаться - от +25 в западных регионах, до +31 на юге и ряде других областей.

Прогноз погоды на 5 августа

По всей Украине переменная облачность, без осадков. Днем от +25 до +31, традиционно прохладнее всего будет в западных регионах.

Прогноз погоды на 6 августа

В четверг столбики термометров местами достигнут отметки в 35 градусов. Особенно жарко будет в южных и центральных областях Украины.

Прогноз погоды на 7 августа

Высокая температура воздуха сохранится. Выше +30 будет на юге, востоке и в центре Украины, а также в Киевской, Винницкой и Закарпатской областях.

Напомним, ранее сообщалось, что украинцев в этом году ждет очень жаркий август с аномальными для этого месяца температурами; в частности, будут побиты все температурные рекорды.