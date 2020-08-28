Жара и без осадков: прогноз погоды на выходные

Фото: на выходных ожидается жаркая погода (РБК-Украина)

Погода в Украине на выходных будет жаркой и без осадков на всей территории страны. Температура воздуха местами подымится до +35 градусов.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз на 29 августа

В субботу температура воздуха днем в северных и восточных областях составит +24+29 градусов, на остальной территории +27+32 градуса. Ночью температура опуститься до +9+14 градусов, на побережье морей +15+20. В Карпатах ночью ожидается +5+10 градусов, днем +20+22.

Ветер преимущественно южный, 5-10 метров в секунду.

Прогноз на 29 августа

В воскресенье погода станет более жаркой. На всей территории Украины днем ожидается +29+33, в южных областях +33+35 градусов. Ночью температура составит +15+18 в западных, северных и центральных областях, на востоке страны +12+16, на юге +20+22.

Напомним, сегодня в Украине ожидаются дожди в семи областях, а также похолодание.

При этом ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Также РБК-Украина писало, что в сентябре будет наблюдаться температура на 1-2 градуса выше средних многолетних значений.