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В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности

Среда 26 августа 2020 09:05
В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности
Фото: лесной пожар (УНИАН)
Автор: Андрей Козловский

Спасатели отмечают, что в этот период увеличится риск возникновения пожаров

От сегодня и до 28 августа в Украине ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Такие данные приводит Украинский гидрометцентр.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По прогнозу синоптиков, несколько дней в центральных, южных, восточных областях, в Крыму, а также в большинстве районов Хмельницкой и Черновицкой областей будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Спасатели отмечают, что в этот период увеличится риск возникновения пожаров.

Отметим, что самая жаркая погода будет наблюдаться на южной территории Украины.

Напомним, 26 августа на севере и в центре Украины ожидаются дожди, однако во всех остальных регионах будет наблюдаться умеренная облачность, а температура воздуха в стране будет колебаться от +22 до +31 тепла.

Кроме того, вследствие осложнения погодных условий без света остались 139 населенных пунктов.

Также РБК-Украина ранее писало, что в Виннице из-за сильного дождя и порывов ветра произошло подтопление частных домохозяйств и падение деревьев.

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