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Дожди в семи областях и похолодание: прогноз погоды на сегодня

Украина, Пятница 28 августа 2020 08:00
Дожди в семи областях и похолодание: прогноз погоды на сегодня
Фото: погода в Украине (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 28 августа, в Украине дожди будут наблюдаться на севере, в центре и на востоке страны. Температура воздуха в регионах будет колебаться от +19 до +29 тепла.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Таким образом, дождливо сегодня будет в Черниговской, Киевской, Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях. В других регионах будет наблюдаться умеренная облачность, однако без осадков.

В западных областях температура воздуха днем ожидается от +21 до +25, ночью от +10 до +14.

В центральных и восточных областях температура воздуха днем составит от +19 до +25, а ночью температура опустится до +11 +16 тепла.

В южных и восточных областях температура воздуха днем будет колебаться от +22 до +29, а ночью она будет в пределах +12 +20 тепла.

Дожди в семи областях и похолодание: прогноз погоды на сегодня

Фото: погода в Украине на 28 августа (meteo.gov.ua)

Прогноз в Киеве

В Киевской области в нескольких городах сегодня будут идти дожди, однако в столице будет сухо и без осадков. Температура воздуха ожидается от +19 до +23, а ночью от +12 до +16 градусов.

Дожди в семи областях и похолодание: прогноз погоды на сегодня

Фото: погода в Киеве и области на 28 августа (meteo.gov.ua)

Напомним, в Украине 28 августа ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Также РБК-Украина писало, что в сентябре будет наблюдаться температура на 1-2 градуса выше средних многолетних значений.

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