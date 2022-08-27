Жара, а в нескольких областях грозы: какой будет погода в Украине сегодня

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня осадки в виде грозовых дождей прогнозируются в Черкасской и Кировоградской областях, а также в Крыму. На остальной территории будет сухо. Ветер восточный и северо-восточный со скоростью до 5-10 м/с.

Температура воздуха составит:

в северных областях ночью +16 +18, днем +27 +30 градусов;

на западе ночью +13 +16 градусов, а днем +27 +31;

в восточных областях ночью +17 +20, днем +30 +32 градуса;

на юге страны ночью +18 +20 градусов, а днем +29 +32;

в центральных областях ночью +15 +18, днем +28 +32 градуса.

Погода в Киеве

В столице сегодня будет сухо и солнечно. Ветер восточный с порывами до 10 м/с. Столбики термометров ночью покажут +16 +18, а днем +28 +30 градусов.