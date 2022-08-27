Жара, а в нескольких областях грозы: какой будет погода в Украине сегодня

Сегодня, 27 августа, в Украине будет жаркая погода, в среднем до +32 градусов. Однако в центре страны ожидаются дожди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, сегодня осадки в виде грозовых дождей прогнозируются в Черкасской и Кировоградской областях, а также в Крыму. На остальной территории будет сухо. Ветер восточный и северо-восточный со скоростью до 5-10 м/с.
Температура воздуха составит:
В столице сегодня будет сухо и солнечно. Ветер восточный с порывами до 10 м/с. Столбики термометров ночью покажут +16 +18, а днем +28 +30 градусов.
Напомним, ранее синоптики спрогнозировали погоду на осенние месяцы.
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