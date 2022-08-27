RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Спека, а в декількох областях грози: якою буде погода в Україні сьогодні

Фото: погода в Україні 27 серпня буде спекотною (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Сьогодні, 27 серпня, в Україні буде спекотна погода, в середньому до +32 градусів. Проте в центрі країни очікуються дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні опади у вигляді грозових дощів прогнозуються у Черкаській та Кіровоградській областях, а також у Криму. На решті території буде сухо. Вітер східний та північно-східний зі швидкістю до 5-10 м/с.

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі +16 +18, вдень +27 +30 градусів;
  • на заході вночі +13 +16 градусів, а вдень +27 +31;
  • у східних областях вночі +17 +20, вдень +30 +32 градуси;
  • на півдні країни вночі +18 +20 градусів, а вдень +29 +32;
  • у центральних областях вночі +15 +18, вдень +28 +32 градуси.

Погода в Києві

У столиці сьогодні буде сухо та сонячно. Вітер східний з поривами до 10 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть +16 +18, а вдень +28 +30 градусів.

Нагадаємо, раніше синоптики спрогнозували погоду на осінні місяці.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГідрометцентрПогода в УкраїніПогода в Києві