Спека, а в декількох областях грози: якою буде погода в Україні сьогодні

Сьогодні, 27 серпня, в Україні буде спекотна погода, в середньому до +32 градусів. Проте в центрі країни очікуються дощі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, сьогодні опади у вигляді грозових дощів прогнозуються у Черкаській та Кіровоградській областях, а також у Криму. На решті території буде сухо. Вітер східний та північно-східний зі швидкістю до 5-10 м/с.
Температура повітря складатиме:
У столиці сьогодні буде сухо та сонячно. Вітер східний з поривами до 10 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть +16 +18, а вдень +28 +30 градусів.
Нагадаємо, раніше синоптики спрогнозували погоду на осінні місяці.
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