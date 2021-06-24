Жара в Киеве: обновлены два температурных рекорда

В конце июня в Киеве установилась жаркая погода. По данным метеорологов, обновлены первые с начала лета температурные рекорды.
Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.
В частности, в среду, 23 июня, в Киеве среднесуточная температура воздуха составила 27,0 градусов тепла. Таким образом столбик термометра повторил рекордное значение температуры для этого дня в 1954 году.
Кроме того, максимальная температура воздуха после полудня в столице поднялась до 33,7 градусов, превысив предыдущий рекорд для этого дня в 1946 году на 0,6 градусов.
Напомним, среднемесячная температура весны в Киеве составила 8,4 градусов тепла. Это на 1,0 градус ниже среднемноголетних значений. За весенний сезон в Киеве был зафиксирован лишь один температурный рекорд среднесуточной температуры воздуха - 14,1 градусов тепла 1 апреля.