Спека в Києві: оновлено два температурних рекорди

Наприкінці червня в Києві встановилася спекотна погода. За даними метеорологів, оновлені перші з початку літа температурні рекорди .

Зокрема, у середу, 23 червня, у Києві середньодобова температура повітря становила 27,0 градусів тепла. Таким чином стовпчик термометра повторив рекордне значення температури для цього дня у 1954 році.

Крім того, максимальна температура повітря після полудня у столиці піднялась до 33,7 градусів, перевищивши попередній рекорд для цього дня у 1946 році на 0,6 градусів.