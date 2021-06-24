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Спека в Києві: оновлено два температурних рекорди

Автор: Олександр Білоус

Наприкінці червня в Києві встановилася спекотна погода. За даними метеорологів, оновлені перші з початку літа температурні рекорди.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія.

Зокрема, у середу, 23 червня, у Києві середньодобова температура повітря становила 27,0 градусів тепла. Таким чином стовпчик термометра повторив рекордне значення температури для цього дня у 1954 році.

Крім того, максимальна температура повітря після полудня у столиці піднялась до 33,7 градусів, перевищивши попередній рекорд для цього дня у 1946 році на 0,6 градусів.

Нагадаємо, середньомісячна температура весни у Києві становила 8,4 градусів тепла. Це на 1,0 градус нижче середньобагаторічних значень. За весняний сезон у Києві було зафіксовано лише один температурний рекорд середньодобової температури повітря - 14,1 градусів тепла 1 квітня.

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