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Жара и гроза: прогноз погоды на сегодня

Автор: Анастасия Рокитна

Погода в Украине 14 мая значительно улучшится. В восточных областях будет жара, хотя во многих регионах передают краткосрочные дожди.

Об этом сообщает УкрГидрометцентр.

Прогноз во всех областях

Сегодня в западных областях дожди. Температура воздуха днем составит +17+19, а ночью +7+12. В северных, Ровенской, Житомирской, Киевской и Винницкой областях пройдут грозовые дожди.

Температура воздуха в центре страны днем будет +19+21, а ночью +8+12. На востоке страны ожидается жара, днем будет +24+27, а ночью +10+13. В южных регионах также жарко, днем будет +19+24, а ночью +8+12.

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня будет кратковременный дождь. Температура воздуха днем составит +19+21, а ночью +9+11.

РБК-Украина писало, что погода в стране в ближайшие дни будет дождливой. До конца недели на территории страны местами ожидаются грозы.

Однако, синоптики предупреждали в восточных областях сегодня потеплеет до +28.

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