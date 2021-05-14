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Спека і гроза: прогноз погоди на сьогодні

Автор: Анастасія Рокитна

Погода в Україні 14 травня значно покращиться. У східни областях буде спека, хоча у багатьох регіонах передають короткострокові дощі.

Про це повідомляє УкрГідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

Сьогодні у західних областях дощі. Температура повітря вдень складе +17+19, а вночі +7+12. У північних, Рівненській, Житомирській, Київській та Вінницькій областях будуть грозові дощі.

Температура повітря в центрі країни вдень буде +19+21, а вночі +8+12. На сході країни очікуєть спека, вдень буде +24+27, а вночі +10+13. У південних регіонах також спекотно, вдень буде +19+24, а вночі +8+12.

Прогноз у Києві

У місті Києві сьогодні буде короткочасний дощ. Температура повітря вдень складе +19+21, а вночі +9+11.

РБК-Україна писало, що погода в країні найближчими днями буде дощовою. До кінця тижня на території країни місцями очікуються грози.

Втім, синоптики попереджали у східних областях сьогодні потепліє до +28.

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