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Жара и дожди: какой будет погода в Украине сегодня

Автор: Инна Собора

В Украине сегодня сохранится дождливая погода в некоторых областях. В то же время, в большинстве областей ожидается высокая температура воздуха.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Погода по Украине

В Украине сегодня ожидаются дожди западных, южных и восточных областях. Без осадков будут только жители Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Ровенской и Волынской областей.

Температура воздуха днем прогреется до +27-29 градусов по всем областям. Ночью отметки термометров опустятся до +15-17 градусов, а в Карпатах до +14-16 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня будет достаточно тепло. При этом осадков не ожидается.

Воздух прогреется до +27-29 градусов. Ночью температура опустится до +16-18 градусов.

Ранее сообщалось, что в эти долгие выходные 19-21 июня в большинстве северных, западных и восточных областей ожидается чрезвычайный уровень угрозы возникновения пожаров.

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