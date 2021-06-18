Украинцев предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности на выходных

В эти долгие выходные 19-21 июня в большинстве северных, западных и восточных областей ожидается чрезвычайный уровень угрозы возникновения пожаров. Такая ситуация возникнет из-за температурных показателей.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

В первые минуты возгорания большую роль играет использование первичных средств тушения до приезда пожарно-спасательных подразделений. В частности, переносные огнетушители (порошковые, углекислотные, водопенные) используют в соответствии с инструкцией, приведенной в виде рисунков и текста на корпусе огнетушителей.

В случае возникновения пожаров спасатели призывают сразу сообщать по номеру "101".

"По данным Укргидрометцентра, 19-21 июня в большинстве северных, западных и восточных областей ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности", - предупредили спасатели.

По данным синоптиков, на выходных в центральных областях жара достигнет +32, но дожди еще будут на западе Украины.

Отметим, украинцев ждут длинные выходные. Дополнительным выходным будет 21 июня. Ведь 20 июня в Украине отмечают религиозный праздник Троицу, а значит выходной автоматически переносится на понедельник.