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Спека та дощі: якою буде погода в Україні сьогодні

Автор: Инна Собора

В Україні сьогодні утримається дощова погода в деяких областях. Водночас, у більшості областей очікується висока температура повітря.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Погода по Україні

В Україні сьогодні очікуються дощі західних, південних та східних областях. Без опадів будуть лише жителі Чернігівської, Сумської, Харківської, Полтавської, Черкаської, Київської, Житомирської, Рівненської та Волинської областей.

Температура повітря вдень прогріється до +27-29 градусів по всіх областях. Вночі позначки термометрів опустяться до +15-17 градусів, а в Карпатах до +14-16 градусів.

Погода в Києві

В столиці сьогодні буде досить тепло. При цьому опадів не очікується.

Повітря прогріється до +27-29 градусів. Вночі температура опуститься до +16-18 градусів.

Раніше повідомлялося, що у ці довгі вихідні 19-21 червня у більшості північних, західних та східних областей очікується надзвичайний рівень загрози виникнення пожеж.

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