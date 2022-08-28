Жара и дожди: какой будет погода в Украине в последнее воскресенье лета

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня на Левобережье и в большинстве центральных областей местами кратковременный дождь и гроза, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно восточный, 3-8 м/с.

Температура воздуха составит:

в северных областях ночью +17 +19, днем +26 +28 градусов;

на западе ночью +14 +17 градусов, а днем +26 +32;

в восточных областях ночью +17 +21, днем +29 +33 градуса;

на юге страны ночью +18 +22 градуса, а днем +30 +33;

в центральных областях ночью +15 +19, днем +25 +28 градусов.

Погода в Киеве

Сегодня в столице переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 3-8 м/с. Столбики термометров покажут ночью +18 +20 градусов, а днем +26 +28.