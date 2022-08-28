Жара и дожди: какой будет погода в Украине в последнее воскресенье лета

В Украине сегодня, 28 июля погода будет жаркой. Однако дожди и местами грозы прогнозируются в некоторых областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, сегодня на Левобережье и в большинстве центральных областей местами кратковременный дождь и гроза, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно восточный, 3-8 м/с.
Температура воздуха составит:
Сегодня в столице переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 3-8 м/с. Столбики термометров покажут ночью +18 +20 градусов, а днем +26 +28.
Напомним, ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в сентябре и в целом осенью.
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