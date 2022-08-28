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Жара и дожди: какой будет погода в Украине в последнее воскресенье лета

Фото: погода в Украине сегодня будет жаркой, но местами с дождем (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине сегодня, 28 июля погода будет жаркой. Однако дожди и местами грозы прогнозируются в некоторых областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня на Левобережье и в большинстве центральных областей местами кратковременный дождь и гроза, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно восточный, 3-8 м/с.

Температура воздуха составит:

  • в северных областях ночью +17 +19, днем +26 +28 градусов;
  • на западе ночью +14 +17 градусов, а днем +26 +32;
  • в восточных областях ночью +17 +21, днем +29 +33 градуса;
  • на юге страны ночью +18 +22 градуса, а днем +30 +33;
  • в центральных областях ночью +15 +19, днем +25 +28 градусов.

Погода в Киеве

Сегодня в столице переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 3-8 м/с. Столбики термометров покажут ночью +18 +20 градусов, а днем +26 +28.

Напомним, ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в сентябре и в целом осенью.

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Погода в Украине