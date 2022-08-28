Спека і дощі: якою буде погода в Україні в останню неділю літа

В Україні сьогодні, 28 липня погода буде спекотною. Однак дощі та місцями грози прогнозуються у деяких областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, сьогодні на Лівобережжі та у більшості центральних областей місцями короткочасний дощ та гроза, на решті території без опадів. Вітер переважно східний, 3-8 м/с.
Температура повітря складатиме:
Сьогодні в столиці мінлива хмарність, без опадів, Вітер східний, 3-8 м/с. Стовпчики термометрів покажуть вночі +18 +20 градусів, а вдень +26 +28.
Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні у вересні та загалом восени.
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