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Спека і дощі: якою буде погода в Україні в останню неділю літа

Фото: погода в Україні сьогодні буде спекотною, але місцями з дощем (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні сьогодні, 28 липня погода буде спекотною. Однак дощі та місцями грози прогнозуються у деяких областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні на Лівобережжі та у більшості центральних областей місцями короткочасний дощ та гроза, на решті території без опадів. Вітер переважно східний, 3-8 м/с.

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі +17 +19, вдень +26 +28 градусів;
  • на заході вночі +14 +17 градусів, а вдень +26 +32;
  • у східних областях вночі +17 +21, вдень +29 +33 градуси;
  • на півдні країни вночі +18 +22 градуси, а вдень +30 +33;
  • у центральних областях вночі +15 +19, вдень +25 +28 градусів.

Погода в Києві

Сьогодні в столиці мінлива хмарність, без опадів, Вітер східний, 3-8 м/с. Стовпчики термометрів покажуть вночі +18 +20 градусів, а вдень +26 +28.

Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні у вересні та загалом восени.

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Погода в Україні