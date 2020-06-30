Жить с тобой одно удовольствие: Оля Полякова показала редкое фото мужа-именинника

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Певица трогательно поздравила любимого мужчину в сети

"Королева ночи" Оля Полякова нередко показывает в сети своих дочерей и их повседневную жизнь, а вот ее супруг появляется в публикациях певицы очень редко. В понедельник, 29 июня, муж артистки Вадим отметил день рождения и в честь этого та поделилась редким снимком с любимым мужчиной и трогательно поздравила его в своем Instagram.

На фото Вадим запечатлен в профиль, он сидит на лодке с собачкой на руках. Полякова в публикации назвала самые лучшие качества супруга, которые продолжают покорять ее каждый день. А также отметила, что если дочки будут выбирать себе мужа, похожего на отца, то им несказанно повезет.

Оля Полякова нежно поздравила мужа с днем рождения (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"Это фото так отражает тебя, по виду свирепый, но добрый внутри) сильный но мягкий, твёрдый решительный, но уступчивый, когда дело касается твоих девочек! Как все эти качества уживаются в тебе так гармонично, что жить с тобой одно удовольствие?) Нам тепло и безопасно, мы окружены заботой и вниманием, любовью и комплиментами! И если девочки выбирают мужей , похожих на отца, то им несказанно повезёт, хотя таких ведь больше нет))) будь главное здоров и полон сил! Скачи на своих конях, играй в теннис, занимайся любимым делом ,плавай в заливе и люби нас! А мы рядом! с днём рождения!" - душевно написала Суперблондинка.

Напомним, в прошлом году Оля и Вадим Поляковы отметили 15-летие со дня свадьбы. Они расписались в 2004 году. Пара воспитывает двух дочерей — 15-летнюю Марию и 9-летнюю Алису.

Пользователи сети в комментариях засыпали мужа певицы поздравлениями и оставили много теплых слов их замечательной семье.

С именинником

Как красиво сказано! Счастья вам и крепкой, дружной семьи!

Поздравляю

как мило ,Олечка вы супер

Многая лета вашему мужу! Вы замечательные и прекрасно дополняет друг друга

Как красиво. С Днем рождения Его)

Красиво написала !

Профиль Высоцкого

Какое трогательное поздравление

Такие слова, может сказать любящая и любимая женщина!!! Круто! Дай Бог здоровья и благополучия Вашей семье. С Именинником

Чувствуется любовь и уважение к мужу. Поздравляю с именинником! Счастья Вашей семье!

Такие слова дорогого стоят

Скриншот комментариев

Позже в разделе сториз звезда показала видеофрагменты с веселой вечеринки, которую она устроила мужу-имениннику. Ролик был опубликован на канале My Glam Wish.

Ранее Оля Полякова ошеломила кардинальной сменой имиджа - певица предстала с ирокезом на голове и в цепях.

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Автор: Lite