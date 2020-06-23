В душе я роковуха: Оля Полякова ошеломила кардинальной сменой имиджа

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

На видео певица предстала с ирокезом на голове и в цепях

Многие артисты потихоньку возвращаются к активной жизни и творчеству, в том числе и "Королева ночи" Оля Полякова. Для новых съемок или же выступления певица кардинально сменила имидж и прическу, чем не на шутку поразила своих многочисленных поклонников. Свой обновленный образ звезда показала в коротком видеоролике, который опубликовала в Instagram.

На видео Оля предстала с совершенно неожиданной прической - вместо длинных локонов на голове у нее ирокез! Артистка одета в майку, а на шее у нее висят массивные цепи, глаза же она густо подвела черной подводкой.

"Ну что, я говорила, что я в душе роковуха? Вот так теперь", - говорит Полякова в ролике.

Оля Полякова поразила фанатов новой прической (видео: instagram.com/polyakovamusic)

В подписи же она поинтересовалась у фанатов, "как вам новая я". Ошеломленные фолловеры принялись активно обсуждать увиденное и гадать, действительно ли Оля обрезала волосы или же это просто парик или такой начес.

Неожиданно

Жееееесть!

Зачем?)

Оля???))))) Да ну

Эммм... это точно Ольга Юрьевна Полякова? Королева ночи

Только не говорите что это реально стрижка, скажите что это парик ..

Оля ви що постриглись?

Шикарная

Оля вы супер

Роковуха, которую мы заслужили

Надеюсь это парик? у вас шикарные волосы,не хочу верить что вы их обрезали

вау, изменения крутые, но надеюсь ваши шикарные волосы в ценности и сохранности

Это парик для клипа??

Скриншот комментариев

Ранее Оля Полякова откровенно высказалась о хейтерах и парне своей 15-летней дочери Маши.

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Автор: Lite