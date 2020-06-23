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В душе я роковуха: Оля Полякова ошеломила кардинальной сменой имиджа

Lite » Новости шоу-бизнеса 23.06.2020 - 09:44
В душе я роковуха: Оля Полякова ошеломила кардинальной сменой имиджа
Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

На видео певица предстала с ирокезом на голове и в цепях

Многие артисты потихоньку возвращаются к активной жизни и творчеству, в том числе и "Королева ночи" Оля Полякова. Для новых съемок или же выступления певица кардинально сменила имидж и прическу, чем не на шутку поразила своих многочисленных поклонников. Свой обновленный образ звезда показала в коротком видеоролике, который опубликовала в Instagram.

На видео Оля предстала с совершенно неожиданной прической - вместо длинных локонов на голове у нее ирокез! Артистка одета в майку, а на шее у нее висят массивные цепи, глаза же она густо подвела черной подводкой.

"Ну что, я говорила, что я в душе роковуха? Вот так теперь", - говорит Полякова в ролике.

Оля Полякова поразила фанатов новой прической (видео: instagram.com/polyakovamusic)

В подписи же она поинтересовалась у фанатов, "как вам новая я". Ошеломленные фолловеры принялись активно обсуждать увиденное и гадать, действительно ли Оля обрезала волосы или же это просто парик или такой начес.

  • Неожиданно
  • Жееееесть!
  • Зачем?)
  • Оля???))))) Да ну
  • Эммм... это точно Ольга Юрьевна Полякова? Королева ночи
  • Только не говорите что это реально стрижка, скажите что это парик ..
  • Оля ви що постриглись?
  • Шикарная
  • Оля вы супер
  • Роковуха, которую мы заслужили
  • Надеюсь это парик? у вас шикарные волосы,не хочу верить что вы их обрезали
  • вау, изменения крутые, но надеюсь ваши шикарные волосы в ценности и сохранности
  • Это парик для клипа??

В душе я роковуха: Оля Полякова ошеломила кардинальной сменой имиджа

Скриншот комментариев

Ранее Оля Полякова откровенно высказалась о хейтерах и парне своей 15-летней дочери Маши.

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Автор: Lite

Теги Новости Украины певецОля Полякова
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