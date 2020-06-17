Богиня рыбалки: Оля Полякова в микрошортах показала свой впечатляющий улов

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Певица побывала на рыбалке за городом

Оля Полякова – личность не просто творческая, а очень разносторонняя. Так, певица обожает готовить, самостоятельно делает сыр, разбила на даче собственный огород и завела коз и организовала настоящее хозяйство, вместе с подписчиками во время карантина активно занималась спортом и танцами в прямом эфире,а теперь еще и запустила фитнес-марафон красоты и стройности, где пообещала делиться проверенными рецептами вкусных и полезных блюд. Как оказалось, это далеко не весь перечень талантов звезды. Оля – прирожденная рабачка, о чем сама написала на странице в Instagram и предоставила доказательства.

Певица сделала целый фотосет на рыбалке и похвасталась уловом – большим карпом, которого звезда держит в руках. Для такого ответственного занятия артистка выбрала удобный лук – ченую футболку, джинсовые микрошорты, бейсболку и удобную стильную обувь.

"Я рыбак от Бога", - призналась певица под фотосетом в карпом. "Оль, какая у тебя длинная удочка", - отметила под снимками Леся Никитюк. "На Королеву ночи любой карась клюнет!" - написал юморист и актер Гарик Бирча.

Оля Полякова с радостью показала свой щедрый улов (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Поклонники восхитились разносторонними талантами Оли, которая открылась для них с новой стороны, а также вычислили место ее отдыха и рыбалки – ресторан "Матрешка" неподалеку от Киева.

Рыбачка-Оля

Шикарная

Супер! Талантливый человек талантлив во всем

Оличка молодец

Вот так улов

Богиня рыбалки

Класс!

Ну ничего себе улов

Вы такая классная

Шикарно

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Оля Полякова в белоснежном микробикини рассказала о впечатляющем отдыхе в Одессе.

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Автор: Lite