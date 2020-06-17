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Богиня рыбалки: Оля Полякова в микрошортах показала свой впечатляющий улов

Lite » Новости шоу-бизнеса 17.06.2020 - 10:38
Богиня рыбалки: Оля Полякова в микрошортах показала свой впечатляющий улов
Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Певица побывала на рыбалке за городом

Оля Полякова – личность не просто творческая, а очень разносторонняя. Так, певица обожает готовить, самостоятельно делает сыр, разбила на даче собственный огород и завела коз и организовала настоящее хозяйство, вместе с подписчиками во время карантина активно занималась спортом и танцами в прямом эфире,а теперь еще и запустила фитнес-марафон красоты и стройности, где пообещала делиться проверенными рецептами вкусных и полезных блюд. Как оказалось, это далеко не весь перечень талантов звезды. Оля – прирожденная рабачка, о чем сама написала на странице в Instagram и предоставила доказательства.

Певица сделала целый фотосет на рыбалке и похвасталась уловом – большим карпом, которого звезда держит в руках. Для такого ответственного занятия артистка выбрала удобный лук – ченую футболку, джинсовые микрошорты, бейсболку и удобную стильную обувь.

"Я рыбак от Бога", - призналась певица под фотосетом в карпом. "Оль, какая у тебя длинная удочка", - отметила под снимками Леся Никитюк. "На Королеву ночи любой карась клюнет!" - написал юморист и актер Гарик Бирча.

Богиня рыбалки: Оля Полякова в микрошортах показала свой впечатляющий улов

Богиня рыбалки: Оля Полякова в микрошортах показала свой впечатляющий улов

Богиня рыбалки: Оля Полякова в микрошортах показала свой впечатляющий улов

Оля Полякова с радостью показала свой щедрый улов (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Поклонники восхитились разносторонними талантами Оли, которая открылась для них с новой стороны, а также вычислили место ее отдыха и рыбалки – ресторан "Матрешка" неподалеку от Киева.

  • Рыбачка-Оля
  • Шикарная
  • Супер! Талантливый человек талантлив во всем
  • Оличка молодец
  • Вот так улов
  • Богиня рыбалки
  • Класс!
  • Ну ничего себе улов
  • Вы такая классная
  • Шикарно

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Оля Полякова в белоснежном микробикини рассказала о впечатляющем отдыхе в Одессе.

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Автор: Lite

Теги Новости Украины Оля Полякова
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