Ливни на западе и севере и до +33: прогноз на сегодня

В Киеве ожидается гроза, днем до +31
Погода в Украине в воскресенье, 28 июня, будет дождливой в западных, северных и некоторых центральных областях. Температура воздуха местами поднимется до +33 градусов.
Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.
Сегодня грозовые дожди охватят северные, западные, Винницкую, Житомирскую и Киевскую области. На остальной территории синоптики прогнозируют солнечную погоду.
Температура воздуха днем будет колебаться от +27 до +31 градуса. В Николаевской, Херсонской и Запорожской областях ожидается от +30 до +33 градусов. Ночью термометры покажут от +14 до +21.
Киев сегодня будут заливать дожди с грозами. Температура воздуха днем будет колебаться от +29 до +31 градуса. Ночью термометры покажут от +16 до +18 градусов.
Напомним, синоптики дали прогноз погоды на июль: ожидается до +41 градуса тепла и сильные ливни с грозами и шквалами ветра.
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Автор: Дмитрий Левицкий