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Ливни на западе и севере и до +33: прогноз на сегодня

Новости » Общество     28.06.2020 - 10:00
Ливни на западе и севере и до +33: прогноз на сегодня
Фото: парк (РБК-Украина)

В Киеве ожидается гроза, днем до +31

Погода в Украине в воскресенье, 28 июня, будет дождливой в западных, северных и некоторых центральных областях. Температура воздуха местами поднимется до +33 градусов.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз в областях

Сегодня грозовые дожди охватят северные, западные, Винницкую, Житомирскую и Киевскую области. На остальной территории синоптики прогнозируют солнечную погоду.

Температура воздуха днем будет колебаться от +27 до +31 градуса. В Николаевской, Херсонской и Запорожской областях ожидается от +30 до +33 градусов. Ночью термометры покажут от +14 до +21.

Ливни на западе и севере и до +33: прогноз на сегодня

Прогноз в Киеве

Киев сегодня будут заливать дожди с грозами. Температура воздуха днем будет колебаться от +29 до +31 градуса. Ночью термометры покажут от +16 до +18 градусов.

Ливни на западе и севере и до +33: прогноз на сегодня

Напомним, синоптики дали прогноз погоды на июль: ожидается до +41 градуса тепла и сильные ливни с грозами и шквалами ветра.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины Гидрометцентр
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