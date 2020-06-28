Спека до +35, але захід будуть заливати дощі: погода на тиждень

Фото: пляж (Віталій Носач, РБК-Україна)

Температура буде підійматися до +35 градусів

Погода в Україні цього тижня знову буде дощовою у західних областях. На решті території країни переважатиме суха та спекотна погода.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз на 29 червня

Тиждень розпочнеться з грозових дощів на більшості території країни. Сухо буде тільки у Київській, Житомирській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях, а також в Криму. Температура у більшості областей коливатиметься від +27 до +30 градусів тепла, а на півдні термометри покажуть до +33.

Прогноз на 30 червня

У вівторок зливи заливатимуть західні, північні та центральні області. На півдні та сході буде спекотно та малохмарно. У західних областях температура спаде до +23...+27 градусів, у південних коливатиметься від +30 до +32, а на решті території прогнозують від +25 до +29 градусів.

Прогноз на 1 липня

У середу дощі нарешті відступлять з західних областей України. Натомість зливи прогнозують у Харківській, Луганській та Донецькій областях. Температура на заході коливатиметься від +25 до +27 градусів, у центрі, на півночі та на сході - від +25 до +29. У південних областях, як і раніше від +30 до +32.

Прогноз на 2 липня

У четвер дощі з грозами повернуться на захід України. Температура у західних областях зросте до +27...+30 градусів. На решті території, крім півдня, термометри покажуть від +26 до +31. У південних областях очікується спека до +33 градусів.

Прогноз на 3 липня

Перед вихідними опади з західних областей також поширяться на Вінницьку, Житомирську, Київську, Чернігівську та Сумську області. На заході стовпчики термометрів коливатимуться від +24 до +29, на решті прогнозують від +27 до +33 градусів. У Миколаївській та Запорізькій областях очікується спека до +35 градусів.

Нагадаємо, сьогодні синоптики прогнозували зливи у західних та північних областях України, а також температуру повітря до +33 градусів.

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Автор: Дмитро Левицький