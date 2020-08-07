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Спека до +35 та без опадів: прогноз погоди на сьогодні

Україна, П'ятниця 07 серпня 2020 08:00
Спека до +35 та без опадів: прогноз погоди на сьогодні
Фото: погода в Україні (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Найспекотніше буде на південному сході країни

Сьогодні, 7 серпня, на всій території України очікується суха та спекотна погода. Температура повітря в регіонах буде спостерігатися від +27 до +35 градусів.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Таким чином, у всіх областях сьогодні очікується помірна хмарність, однак без опадів. Найспекотніше буде на південному сході країни.

У західних областях температура повітря вдень становитиме від +27 до +32, а вночі від +13 до +17 тепла.

У центральних та північних областях температура повітря вдень коливатиметься від +29 до +35. Вночі стовпчики термометрів опустяться до +14 +18.

У східних та південних областях температура повітря вдень буде в межах +30 +35, а вночі вона опуститься до +16 +23.

Спека до +35 та без опадів: прогноз погоди на сьогодні

Фото: погода в Україні на 7 серпня (meteo.gov.ua)

Прогноз у Києві

У Київській області та у столиці сьогодні буде спостерігатись помірна хмарність. Температура повітря вдень очікується від +29 до +33, а вночі від +13 +18 тепла.

Спека до +35 та без опадів: прогноз погоди на сьогодні

Фото: погода в Києві та області на 7 серпня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, погода в Україні в перший повний тиждень серпня буде теплою, а дощів і гроз на території країни не очікується.

Крім того, погода в Україні в серпні буде теплою і з помірною кількістю опадів.

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