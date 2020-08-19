Жара до +33 и дожди на западе: прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 19 августа, в западных областях Украины пройдут дожди, однако на всей остальной территории будет наблюдаться сухая и жаркая погода. Температура воздуха в регионах будет колебаться от +22 до +33.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

По прогнозу синоптиков, дожди сегодня ожидаются на всей западной части страны. Во всех других областях будет умеренная облачность.

В западных областях температура воздуха днем будет от +22 до +28, а ночью от +14 до +17.

В центральных и северных областях температура днем составит от +28 до +32, ночью она опустится до +15 +18.

В восточных и южных областях температура днем ожидается в пределах +29 +33. Ночью столбики термометров опустятся до +13 +18.

Фото: погода в Украине на 19 августа (meteo.gov.uа)

Прогноз в Киеве

В Киеве и области будет жарко и без осадков. Температура воздуха будет колебаться от +27 до +32, а ночью от +13 до +18.

Фото: погода в Киеве и области на 19 августа (meteo.gov.ua)

Напомним, в западных регионах в течение 19 августа ожидаются сильные дожди, в результате которых возможны подтопления и оползни.

Также РБК-Украина писало, что в августе 2020 года средняя месячная температура будет в пределах 19-24 тепла, а в горах до 17 градусов.