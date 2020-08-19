Спека до +33 і дощі на заході: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 19 серпня, у західних областях України йтимуть дощі, однак на всій іншій території спостерігатиметься суха та спекотна погода. Температура повітря в регіонах коливатиметься від +22 до +33.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

За прогнозом синоптиків, дощі сьогодні очікуються на всій західній частині країни. В усіх інших областях буде помірна хмарність.

У західних областях температура повітря вдень спостерігатиметься від +22 до +28, а вночі від +14 до +17.

У центральних та північних областях температура вдень становитиме від +28 до +32, вночі вона опуститься до +15 +18.

У східних та південних областях температура вдень очікується в межах +29 +33. Вночі стовпчики термометрів опустяться до +13 +18.

Фото: погода в Україні на 19 серпня (meteo.gov.ua)

Прогноз у Києві

У Києві та області буде спекотно та без опадів. Температура повітря коливатиметься від +27 до +32, а вночі від +13 до +18.

Фото: погода в Києві та області на 19 серпня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, у західних регіонах протягом 19 серпня очікуються сильні дощі, внаслідок яких там можливі підтоплення та зсуви ґрунту.

Також РБК-Україна писало, що у серпні 2020 року середня місячна температура буде в межах 19-24 тепла, а в горах до 17 градусів.