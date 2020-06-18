Жара до +32 и грозы: прогноз погоды на сегодня

Фото: дождь (РБК-Украина)

В Киеве воздух прогреется до +28 градусов

Погода в Украине сегодня, 18 июня, будет дождливой на большинстве территории Украины, также ожидаются грозы. Температура воздуха в некоторых регионах достигнет +32 градусов.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз погоды в областях

По прогнозу синоптиков, сегодня солнечно будет в Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Луганской областях. На остальной территории будут идти незначительные дожди с грозами.

Температура воздуха в западных областях будет колебаться от +23 до +25 градусов, в остальных регионах термометры покажут от +27 до +30 градусов. На востоке страны воздух прогреется до +32. Ночью прогнозируют от +15 до +19 градусов.

Прогноз погоды в Киеве

В столице сегодня ожидаются грозовые дожди и ветер до 10 метров в секунду. Температура воздуха будет колебаться от +26 до +28 градусов. Ночью термометры покажут +17...+19 градусов.

Напомним, из-за непогоды в Украине без электроснабжения остались десятки населенных пунктов в 5 областях.

Кроме того, вчера в Украине было объявлено штормовое предупреждение, синоптики прогнозировали град.

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Автор: Дмитрий Левицкий