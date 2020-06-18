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Спека до +32 та грози: прогноз погоди на сьогодні

Новини » Суспільство     18.06.2020 - 08:00
Спека до +32 та грози: прогноз погоди на сьогодні
Фото: дощ (РБК-Україна)

У Києві повітря прогріється до +28 градусів

Погода в Україні сьогодні, 18 червня, буде дощовою на більшості території України, також очікуються грози. Температура повітря у деяких регіонах досягне +32 градусів.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз погоди в областях

За прогнозом синоптиків, сьогодні сонячно буде у Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській та Луганській областях. На решті території йтимуть незначні дощі з грозами.

Температура повітря у західних областях коливатиметься від +23 до +25 градусів, у решті регіонів термометри покажуть від +27 до +30 градусів. На сході країни повітря прогріється до +32. Вночі прогнозують від +15 до +19 градусів.

Спека до +32 та грози: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз погоди у Києві

У столиці сьогодні очікуються грозові дощі та вітер до 10 метрів на секунду. Температура повітря коливатиметься від +26 до +28 градусів. Вночі термометри покажуть +17...+19 градусів.

Спека до +32 та грози: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, через негоду в Україні без електропостачання залишилися десятки населених пунктів у 5 областях.

Крім того, вчора в Україні було оголошено штормове попередження, синоптики прогнозували град.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України Гідрометцентрпрогнозсиноптики
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